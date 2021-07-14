تراند الفن: شاهد: باكستاني يمسك خروفًا لذبحة.. فكانت المفاجأة من الخروف الثاني!

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 09:09 مساءً - أدمن ‏12 دقيقة مضت المرصد 13 زيارة

صحيفة المرصد : تداول مغردون على موقع “تويتر” مقطع فيديو لشخص باكستاني أثناء محاولته ذبح خروفين، إلا أنه تعرض لضربه في رأسه. وأظهر الفيديو أن الباكستاني أمسك بالخروف الأول في محاولة لإسقاطه أرضًا من أجل ذبحه، إلا أنه تلقى ضربة مباغتة من الخروف الثاني. وحظي المقطع على تفاعل واسع من جانب المغردين لا سيما مع قرب عيد الأضحى المبارك، وسخر أحدهم قائلًا بأن “من يحتاج جزار فهو موجود”.

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