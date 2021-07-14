تراند الفن: موسيماني يعقد محاضرة مع لاعبي الأهلي قبل انطلاق تدريبات الفريق

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 09:09 مساءً - عقد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، محاضرة مع اللاعبين في فندق إقامة الفريق، وذلك قبل التحرك إلى ملعب كهرماء لخوض أولى تدريباته.

ويستعد الأهلي لمواجهة كايزر تشيفز مساء السبت المقبل في نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر

إقامتها على ملعب محمد الخامس بالمغرب.

ويخوض الأهلي المران في التاسعة من مساء اليوم وغدًا بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت المغرب، وهو نفس موعد مباراة النهائي الإفريقي.

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