تراند الفن: المنتخب الأولمبي يُنهي مرانه اليوم قبل السفر لطوكيو والحماس يسيطر على اللاعبين

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 09:09 مساءً - خاض المنتخب الأولمبي تحت قيادة شوقي غريب، المدير الفني للفراعنة، مران قوي اليوم، استعدادًا لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو الشهر الجاري.

ويستعد المنتخب الوطني الأولمبي للسفر يوم 17 يوليو الجاري إلى اليابان للمشاركة في الأولمبياد، ويقام خلال الفترة الحالية معسكر مغلق ويتم التدريب على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة الدولي.

وسيطر الحماس على اللاعبين اليوم والذي ظهر عليهم الجدية بقوة من أجل تحقيق إنجاز للكرة المصرية في أولمبياد طوكيو هذا العام.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر الأولمبي نظيره الإسباني يوم 22 يوليو المقبل ثم مواجهة الأرجنتين يوم 25 ثم مواجهة أستراليا يوم 28 من نفس الشهر.

ويقع المنتخب الأولمبي في مجموعة تضم كل من إسبانيا والأرجنتين وأستراليا في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، والتي ستنطلق يوم 22 يوليو المقبل.

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