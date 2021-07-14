تراند الفن: الجيش الإسرائيلي يكشف عن مستودع أسلحة تابع لحزب الله بجانب مدرسة أطفال في لبنان

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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 09:09 مساءً - أدمن 36 دقيقة مضت المرصد 16 زيارة
صحيفة المرصد : نشر الجيش الإسرائيلي، عبر حسابه على موقع تويتر، لقطات لمستودع أسلحة تابع لحزب الله، في مدينة عبا بمحافظة النبطية جنوبي لبنان.
وقال الجيش الإسرائيلي: “حزب الله بنى مستودع أسلحة على بعد 25 مترا فقط من مدرسة في قرية عبا في لبنان، وهذا يعرض حياة 300 طفل يرتادون المدرسة للخطر”.
ومن جانبه نشر أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو، وعلق عليه قائلًا: “حزب الله يستخدم الأبرياء دروعا بشرية لتنفيذ مخططاته العسكرية، جيش الدفاع لن يتردد باتخاذ ما يلزم حيال الأهداف الفاعلة”.
وتابع: “المخزن العسكري قرب مدرسة عبا الرسمية هو واحد من آلاف الأهداف المتواجدة في حوزة القيادة الشمالية والتي سيتم استهدافها في أي مواجهة قادمة”.
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