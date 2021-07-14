شوف عروض العيد في السعودية اليوم أرخص عروض

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عمر شويل - جدة عروض العيد في السعودية اليوم، أضحيتك الأن بسعر أرخص وأوفر، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك نعرض أفضل الأسعار على الأضحية، تحت شعار أضحيتك عندنا يعرض العديد من متاجر السعودية عروض وتخفيضات على أسعار الأضاحي، وتتوفر مختلف أنواع الأضاحي من خراف وعجول وأبقار، بالإضافة إلى جميع المواشي التي حللها الدين الإسلامي للأضحية بأحجام مختلفة وبأسعار مناسبة للجميع، وللأضحية ثواب عظيم لمن استطاع إليها سبيلا، حيث أن الله سبحانه وتعالي يغفر عند أول قطرة تذول من دمها كل ذنوب لصاحب الأضحية كما أنها من السُنن المؤكدة في الدين الإسلامي، تابعونا لمعرفة التفاصيل حول أسعار أضحية العيد الأضحى وطريقة حجزها واستلامها، بالإضافة إلى مواعيد الحجز والإستلام وتكاليف التقطيع وغيرها.

عروض العيد في السعودية من بنده Panda

يقدم هايبر بنده السعودية إلى كل من يرغب في شراء أضحية هذا العام جميع أنواع المواشي المتاحة للأضحية بأفضل الأحجام والأوزان وبأقل الأسعار، كما أن كل القائمين على هايبر بنده يوفرون إلى أصحاب الأضاحي كل سبل الراحة بداية من شراء الأضحية وحتى إستلام الأضحية مذبوحة، كما تتميز الأضاحي التي يقدمها ماركت بنده بخلوها من العيوب والأمراض، وذلك لأن جميع الأضحيات المتوفرة في هايبر بنده قد نشأت في مزارع خاصة بتربية المواشي، وبمراقبة دورية من الأطباء بيطرين للمحافظة على صحة جميع المواشي من الأمراض المنتشرة الخاصة بالمواشي، للإستفادة من مشروع الأضاحي قم بزيارة أسواق بنده في الفترة الممتدة من 8 يوليو إلى 18 يوليو 2021، وإليكم أفضل عروض العيد من بنده السعودية:

عرض خروف بربري أقل وزن 10 كيلو فقط بسعر 685ريال.

خروف رفيدي أقل وزن 11 كيلو متوفر بسعر 970ريال.

تيس بربري أقل وزن 12 كيلو فقط بسعر 880ريال.

سعر خروف حرى أقل وزن 16 كيلو متوفر بسعر 1699ريال.

خروف اسباني أقل وزن 16 كيلو بسعر 1280ريال.

عرض على خروف روماني أقل وزن 18 كيلو فقط بسعر 1230ريال.

عجل كامل الوزن من 150 إلى 200 كيلو بسعر 7399ريال.

خروف نعيمي محلي أقل وزن 23 كيلو بسعر 1750ريال.

خصم خاص على خروف سواكني أقل وزن 18 كيلو متوفر بسعر 1230ريال.

خروف جورجي أقل وزن 18 كيلو بسعر 1499ريال.

عرض مذهل على خروف جيزاني أقل وزن 11 كيلو بسعر 1199ريال.

جمل كامل الوزن من 150 إلى 200 كيلو بسعر 6799ريال.

عروض أضحية العيد من لولو هايبر ماركت السعودية

يوفر لولو هايبر ماركت بمناسبة عيد الأضحى المبارك إلى جميع سكان المملكة العربية السعودية، كل أنواع الأضاحي من مواشي مختلفة، وتضمن لكم وزن مناسب بأقل الأسعار، وتبدأ العروض على الأضاحي من اليوم 7 يوليو 2021 الموافق 27 ذو القعدة 1442، كما يقدم ماركت لولو أجود أنواع الأضاحي، حيث أن المواشي المتوفرة في لولو تتميز بخلوها من جميع الأمراض، كما أنها تحصل على أكبر قدر من التغذية السليمة والرعاية الصحية، مما يجعلها من أفضل وأجود الأضاحي المتوفرة في المملكة العربية السعودية:

تيس كامل من 12 إلى 15 كيلو بسعر 890ريال.

وخروف روماني كامل من 20 إلى 25 كيلو بسعر 1240ريال.

عرض خروف رفيدي كامل من 12 إلى 16 كيلو بسعر 975ريال.

وخروف سواكني كامل من 20 إلى 25 كيلو بسعر 1240ريال.

سعر خروف بربري كامل من 11 إلى 15 كيلو 689ريال.

خروف نعيمي كامل انثى من 20 إلى 25 كيلو بسعر 1095ريال.

خصم على خروف نعيمي كامل ذكر من 20 إلى 25 كيلو بسعر 1689 ريال.

خروف جورجي كامل من 18 إلى 23 كيلو بسعر 1499ريال.

عرض خروف اسباني كامل من 18 إلى 23 كيلو بسعر 1290ريال.

عجل كامل محلي 160 إلى180 كيلو بسعر 7500ريال.

عروض العيد اليوم في أسواق العثيم بالسعودية

تتكفل أسواق العثيم بأضحيتك، بمناسبة عيد الأضحى المبارك توفر أسواق عبد الله العثيم إلى كل سكان المملكة العربية السعودية جميع أنواع الأضاحي بأفضل الأوزان المناسبة، وبأحسن الأسعر المتاحة في المملكة السعودية، كما توفر أسواق العثيم قسمية الأضحية أون لاين الآن؛ لتحقيق أكبر قدر من الراحة لأصحاب الأضاحي، وتعمل أسواق عبد الله العثيم على تحقيق أكبر قدر من الراحة إلى السادة أصحاب الأضاحي، لذلك فإن سعر الأضحية يشمل الذبح والتسليم وضريبة القيمة المضافة، كما تتميز أضاحي العثيم بقدراتها الصحية العالية، وخلوها من أي عيوب وأمراض قد تؤذي أصحاب الأضحية، نظرًا لما حصلت عليه الأضحية من فحوصات طبية متعددة، وأجود أنواع الأغذية الصحية:

عرض على خروف سواكني وزن من 18 إلى 22 كيلو فقط بسعر 1035ريال.

وخروف بربري وزن من 12 إلى 15 كيلو بسعر 633ريال.

وسعر خروف نعيمي وزن من 18 إلى 22 كيلو 1748ريال.

سوف يتم ذبح جميع الأضاحي المتوفرة والتابعة لمختلف الشركات والأسواق السعودية في المسالخ البلدية الرسمية التابع لها صاحب الأضحية، إبتداًء من بعد صلاة العيد، وسوف يتم الذبح على الطريقة الإسلامية الصحيحة، تابعونا لمعرفة المزيد من العروض، عيدكم مبارك.