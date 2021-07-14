تراند الفن: سيدة تعذب أبناءها نكاية في زوجها.. ونجدة الطفل تكشف ملابسات الواقعة (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 08:05 مساءً - علق صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، على الفيديو المتداول لأم وهي تعذب أبناءها نكاية في زوجها.

وقال عثمان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج “صالة التحرير” على قناة صدى البلد: “بعض أولياء الأمور يبررون العنف ضد الأطفال، بأسلوب التربية التي نشأوا عليها”، مشيرا إلى أن فحص الفيديو كشف أن الواقعة حدثت بطنطا منذ عام.



وتابع: “تلقينا بلاغا بالفيديو منذ شهر مارس، وبعض الزملاء تواصلوا مع الأم وقدموا لها إرشادات أسرية ونفسية، حيث أقرت بعدم تذكرها الواقعة”، مؤكدا متابعة خط النجدة لحالة الأطفال.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لسيدة بطنطا تعذب أبناءها، نكاية في زوجها، وهو ما أثار الغضب ضدها.

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