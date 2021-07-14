تراند الفن: الأسهم الأمريكية تحقق مستوى قياسيًا بدعم أبل ومايكروسوفت

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 08:05 مساءً - ارتفعت الأسهم الأمريكية، اليوم الأربعاء، ووصل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى مستوى قياسي بعد التعليقات الصادرة عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وعززت التعليقات الآمال في أن البنك المركزي الأمريكي سوف يلتزم بسياسته النقدية التيسيرية على الرغم من الارتفاع الحاد في التضخم الشهر الماضي، وفقا لوكالة رويترز.

ويخشى المستثمرون من أن الضربة المزدوجة من التحول إلى تشديد سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي وارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا قد يطيح بالأسهم الأمريكية عن مستويات قياسية.

وارتفعت الأسهم الأمريكية المرتبطة بالنمو، بما في ذلك أبل ومايكروسوفت وأمازون، بين 0.6٪ و1.6٪، محققة المكاسب، كما أسهمت شركة أبل في تعزيز أسهم شركة جي بي مورجان ورفع السعر المستهدف.

بدأت الأرباح القوية من جي بي مورجان تشيس، ومجموعة جولد مان ساكس مع موسم التقارير الفصلية أمس الثلاثاء، وأعلن بنك أوف أمريكا عن قفزة في أرباح الربع الثاني، لكن أعمال الإقراض الأساسية تلقت ضربة من أسعار الفائدة المنخفضة، ما أدّى إلى انخفاض أسهمه بنسبة 2.4٪.

ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 127.43 نقطة أو 0.37٪ إلى 35.016.22 نقطة، وارتفع S&P 500 18.37 نقطة أو 0.42٪ إلى 4387.58 نقطة، وارتفع مؤشر ناسداك المجمع 69.93 نقطة أو 0.48٪، عند 14747.58.

انخفض سهم شركة Peloton Interactive بنسبة 4.6٪ بعد أن خفضت Wedbush تصنيفها لمخزون صانع منتجات اللياقة البدنية التفاعلية إلى “محايد” من “متفوق”.

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