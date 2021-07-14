تراند الفن: تعرف على أول 5 مباريات ليوفنتوس في الموسم الجديد من الدوري الإيطالي

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 08:05 مساءً - أعلنت رابطة الدوري الإيطالي “كالتشيو” اليوم الأربعاء 14 يوليو، جدول مباريات الموسم الجديد من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز 2021-2022.

وأكدت رابطة الدوري الإيطالي، أن أولى مباريات الموسم الجديد من المسابقة سوف تلعب يوم 22 أغسطس المقبل.

وينتظر فريق يوفنتوس مباريات قوية في أولى خمسة مواجهات له في الموسم الجديد من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز.

وفيما يلي أول 5 مباريات للسيدة العجوز في الموسم الجديد من الدوري الإيطالي على الترتيب:

الجولة الأولى: يوفنتوس × أودينيزي

الجولة الثانية: يوفنتوس × إمبولي

الجولة الثالثة: يوفنتوس × نابولي

الجولة الرابعة: يوفنتوس × ميلان



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