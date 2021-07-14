فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 08:05 مساءً - في واقعة صادمة، تعرض مغني شهير للقتل أثناء ظهوره في بث

مباشر، بعد تلقيه أعيرة نارية أودت بحياته.

و نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، مقطع يوثق لحظة إطلاق

النار على مغني راب أمريكي شهير مما تسبب في مقتله، بينما كان في بث حي على “انستجرام”

مع صديقه.

وأشارت إلى أن مغني الراب الأمريكي “زيريل ريفيرا” المعروف

باسم “لا رابارإنديان ريد بوي”، البالغ من العمر 21 عامًا، قتل على يد عصابة بدم بارد

نهارًا داخل سيارةه.

وأضافت الصحيفة أن القتيل كان يبتسم ويضحك مع صديقه على

“انستجرام” قبل إطلاق 12 رصاصة باتجاهه مما أودى بحياته.

وتحدثت عن أن القتيل لقي مصرعه في لوس أنجلوس الأمريكية،

ولم يتم القبض حتى الآن على القاتل، إلا أن الشرطة تعتقد أن عملية القتل مرتبطة بعصابة.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: فيديو صادم.. لحظة مقتل فنان شهير في بث مباشر على الهواء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.