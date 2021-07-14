تراند الفن: تعرف على أول 5 مواجهات لإنتر في الدوري الإيطالي

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 08:05 مساءً - أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، مواجهات الدوري الإيطالي للموسم المقبل موسم 2021/2022، وذلك عبر الصفحة الرسمية للاتحاد بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وينتظر فريق إنتر بقيادة المدير الفني سيميوني إنزاجي، مواجهات شيقة في الأسابيع الخمسة الأولى من جدول الدوري الإيطالي.

ومن المقرر أن تنطلق أولى المواجهات يوم 22 من شهر أغسطس المقبل، حيث جاء أول خمسة مواجهات كالتالي:

إنتر × جنوي يوم 22 أغسطس

هيلاس فيرونا × إنتر يوم 29 أغسطس

إنتر × سامبدوريا يوم 12 سبتمبر

إنتر × بولجوانا يوم 19 سبتمبر

فيرونتينا × إنتر يوم 22 سبتمبر

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