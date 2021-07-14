تراند الفن: 2082 طالبًا أدوا امتحان الجبر والهندسة بامتحانات الثانوية العامة في أسيوط

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 08:05 مساءً - أدى نحو 2082 طالبًا وطالبة من المُقيدين بشعبة العلمي بالثانوية العامة بأسيوط، اليوم الأربعاء، امتحان الجبر والهندسة الفراغية، في خامس أيام الامتحانات، حيث شهدت اللجان حضور أغلب الطلاب، وتسجيل نسبة ضئيلة من الغياب.

وقال محمد عبدالمحسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، في تصريحات لـ “القاهرة 24″، إن نسبة حضور طلاب الثانوية العامة في امتحان الجبر والهندسة الفراغية شعبة العلمي 97.8 % بواقع حضور 2082 طالبًا وطالبة، وتغيب عن الحضور للامتحان 45 طالبًا وطالبة.

وأوضح أن عدد الطلاب المقيدين لأداء امتحان الجبر والهندسة الفراغية اليوم، يبلغ 2127 طالبا وطالبة، مؤكدًا أنه لم يتم رصد أي شكاوى أو مخالفات أثناء فترة تأدية الامتحان.

وفي وقت سابق، صرح محمد عبد المحسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، بأن عدد اللجان بالمحافظة يبلغ 98 لجنة على مستوى جميع المراكز، منها 69 لجنة إلكتروني و29 لجنة ورقي، مؤكًدا تواجد زائرة صحية بكل لجنة وتوزيع أدوات التعقيم على جميع الطلاب وخضوعهم لقياس درجات الحرارة وتسليمهم أغطية الأحذية وأكياس الجل.

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