تراند الفن: بسبب قيود كورونا.. ارتفاع الوفيات الناجمة عن المخدرات بأمريكا بنسبة 30%

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 08:05 مساءً - قالت صحيفة ” ذا جارديان”، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة الأمريكية، سجلت رقمًا قياسيًا في الوفيات الناجمة عن تناول جرعات زائدة من المخدرات خلال عام 2020.

وأضافت الصحيفة، أن الولايات المتحدة شهدت ارتفاعا في الوفيات الناجمة عن المخدرات، بنسبة 30%، وهو ما يعادل 93 ألف خلال عام 2020، وهو أعلى معدل سنوي على الإطلاق.

وترجع تلك الزيادة، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، ومن ثم عمليات الإغلاق والتباعد الاجتماعي التي جعلت إدارة العلاج أمرًا صعبًا، حيث أدت قيود كورونا إلى الحد من الوصول إلى البرامج التي تقدم تبادل الإبر أو العلاج البديل للمواد الأفيونية أو مواقع الحقن الآمنة، حسب ما ذكرت وكالة ” رويترز” للأنباء.

أسفرت الأحداث التي عاشها الأمريكيون عن 93331 حالة وفاة بجرعة زائدة في الاثني عشر شهرًا المنتهية في ديسمبر 2020، مقارنة بما يقدر بنحو 72151 حالة وفاة في عام 2019، وفقًا لبيانات مؤقتة من المركز الوطني للإحصاءات الصحية، وهو جزء من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

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