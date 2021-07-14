فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 08:05 مساءً - كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق عن

توقعاته بمباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري ابطال افريقيا.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي”تويتر

“:” النادي الأهلي هيكسب كايزر ٢ صفر .. هدف في الشوط الأول وهدف في الثاني وهيتوج

بالبطولة العاشرة و دي توقعاتي لهذا اللقاء اللي هيلعب فيه كايزر مدافعا لحين إحراز

الأهلي الهدف الاول”.

واتخذ الاتحاد الإفريقى لكرة القدم كاف 4 قرارات إدارية لإزالة

أى لغط قبل انطلاق نهائى دورى أبطال أفريقيا الذى يجمع بين الأهلى المصرى حامل لقب

نسخة العام الماضى وكايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا بملعب مركب محمد الخامس بمدينة كازابلانكا

المغربية مساء السبت المقبل .

وقرر كاف اللجوء للأشواط الإضافية حال انتهاء الوقت الأصلى

لمباراة الأهلى وكايزر تشيفز والمقدرة بـ 90 دقيقة بالتعادل ، على أن يكون مدة كل شوط

15 دقيقة .

وفى حال استمرار التعادل بين الأهلى وكايزر تشيفز فى الوقتين

الأصلى والإضافى يتم اللجوء لركلات الترجيح من نقطة الجزاء . وقرر كاف استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد ” var ” فى المباراة حيث كان يخشى النادى الأهلى من عدم وجود تلك التقنية

فى لقاء نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الأهلى وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

ومنح كاف طرفي المباراة النهائية الأهلى وكايزر تشيفز أحقية

استخدام 5 تبديلات في الوقت الأصلي من المباراة على أن يملك أحقية التبديل مرة سادسة

حال اللجوء إلى الأشواط الإضافية وذلك بوجود 9 لاعبين على مقاعد بدلاء الأهلي وكايزر

تشيفز خلال المباراة.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: خالد الغندور يعلن توقعه لنتيجة مباراة الأهلي وكايزر تشيفز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.