تراند الفن: 7 طرق طبيعية فعالة لعلاج «قرحة المعدة»

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 07:05 مساءً - قرحة المعدة من اضطرابات الجهاز الهضمي الشائعة، والتي تسبب آلام شديدة في المعدة، وغيرها من الأعراض المزعجة، وقد تساعد بعض العلاجات الطبيعية في الوقاية من تطور قرح المعدة وتسهيل التئامها، في بعض الحالات، يمكن لهذه الطرق الطبيعية تحسين فعالية العلاج التقليدي وتقليل شدة آثاره الجانبية.

نستعرض في السطور التالية أهم الطرق الطبيعية التي تساهم في علاج قرحة المعدة، وفق ما جاء في “Healthline”.

1- عصير الكرنب

الملفوف يساهم في علاج القرحة، كونه غني بفيتامين C، أحد مضادات الأكسدة التي تساعد في الوقاية من عدوى الملوية البوابية وعلاجها، وتعد هذه الالتهابات هي السبب الأكثر شيوعًا لقرحة المعدة .

ظهرت العديد من الدراسات أن عصير الملفوف فعالة في علاج ومنع مجموعة واسعة من قرحة في الجهاز الهضمي، بما في ذلك تلك التي تؤثر على المعدة.

كما لاحظت بعض الدراسات أن الاستهلاك اليومي لعصير الملفوف الطازج يبدو أنه قد يساعد في شفاء قرحة المعدة بشكل أكثر فعالية من العلاج التقليدي المستخدم في ذلك الوقت.

2- عرق السوس

عرق السوس هو أحد التوابل الأصلية في آسيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، ويأتي من الجذر المجفف لنبات Glycyrrhiza glabra وهو دواء عشبي تقليدي شائع يستخدم لعلاج العديد من الحالات.

تشير بعض الدراسات إلى أن جذر عرق السوس قد يكون له خصائص تمنع القرحة وتكافحها، إذ يحفز المعدة والأمعاء على إنتاج المزيد من المخاط، مما يساعد على حماية بطانة المعدة، كما قد يساعد المخاط الزائد أيضًا في تسريع عملية الشفاء ويساعد في تقليل الألم المرتبط بالقرحة.

أفاد الباحثون كذلك أن بعض المركبات الموجودة في عرق السوس قد تمنع نمو جرثومة المعدة، ولكن قد يتداخل عرق السوس أيضًا مع بعض الأدوية ويسبب آثارًا جانبية، مثل ألم العضلات أو تنميل في الأطراف، لذا يجب التحدث إلى الطبيب قد تناوله.

3- العسل

العسل غذاء غني بمضادات الأكسدة ويرتبط بمجموعة متنوعة من الفوائد الصحية، وتشمل هذه تحسين صحة العين وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وحتى أنواع معينة من السرطان.

يبدو أيضًا أن العسل يمنع تكوين العديد من الجروح ويعزز التئامها ، بما في ذلك القرح.

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