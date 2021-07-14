فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 07:05 مساءً - صحيفة المرصد : نشر برنامج اليوم على قناة الإخبارية، مقطع فيديو نادر، يستعرض خلاله ملامح رحلة الحج عام 1340 هـ، والتي كان بإمكان الحاج، الذهاب من القصيم إلى مكة المكرّمة، بتكلفة ريال واحد فقط. وقال التقرير: “سبل الوصول إلى الكعبة المشرّفة تعدّدت، فمن المشي على الأقدام وقوافل الإبل التي تقطع المسيرة في عدة أشهر، وصولاً إلى السيارات والقطارات والطائرات لساعات قليلة. وتابع: “بريال واحد تصل إلى مكة المكرّمة، هكذا كانت أجرة قائد الجمال في أربعينيات القرن الماضي ومدة الوصول تمتد لأشهر، مهدت الطرق وفتحت الأنفاق عبر الجبال، انطلقت أولى الرحلات من بريدة إلى مكة المكرّمة على متن السيارات التي أحدثت نقلة تاريخية لم تكن في الحسبان”. وأضاف برنامج اليوم في تقريره: “توارث الأبناء عمل الأباء، مقدمين كل ما من شأنه راحة الحجاج وسلامتهم، ولم تخلو رحلاتهم من القصص منذ لحظة الانطلاق حتى الوصول”.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مقطع نادر يكشف ملامح رحلة الحج عام 1340هـ.. وتكلفة الذهاب من القصيم إلى مكة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.