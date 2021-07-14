تراند الفن: من هو الشخص الذي كان يتوسط “ولي العهد” و”سلطان عمان” بمركز نيوم للإثراء المعرفي ولفت الأنظار؟

صحيفة المرصد : لفتت شخصية سعودية الأنظار كانت تتوسط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وسلطان عمان، السلطان هيثم بن طارق، خلال جولتهما في مركز نيوم للإثراء المعرفي.

والشخص الذي توسط “ولي العهد” و”سلطان عمان” هو “نظمي النصر”، الرئيس التنفيذي لمشروع مدينة نيوم، وعضو الهيئة الاستشارية في المجلس الاقتصادي الأعلى السعودي، وعضو مجلس الأمناء لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني.

من هو نظمي النصر؟

نظمي النصر من مواليد القطيف، حصل على درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية عام 1978م من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران في المملكة العربية السعودية.

تم تعيينه في 3 يوليو 2018 كمدير تنفيذي لمشروع مدينة نيوم؛ حيث كان مسؤولًا عن تطوير الاستراتيجيات، وتطوير خطط الأعمال للقطاعات الاقتصادية الأساسية.