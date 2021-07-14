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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 07:05 مساءً - أدمن 54 دقيقة مضت المرصد 16 زيارة
صحيفة المرصد : لفتت شخصية سعودية الأنظار كانت تتوسط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وسلطان عمان، السلطان هيثم بن طارق، خلال جولتهما في مركز نيوم للإثراء المعرفي.
والشخص الذي توسط “ولي العهد” و”سلطان عمان” هو “نظمي النصر”، الرئيس التنفيذي لمشروع مدينة نيوم، وعضو الهيئة الاستشارية في المجلس الاقتصادي الأعلى السعودي، وعضو مجلس الأمناء لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني.
من هو نظمي النصر؟
نظمي النصر من مواليد القطيف، حصل على درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية عام 1978م من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران في المملكة العربية السعودية.
تم تعيينه في 3 يوليو 2018 كمدير تنفيذي لمشروع مدينة نيوم؛ حيث كان مسؤولًا عن تطوير الاستراتيجيات، وتطوير خطط الأعمال للقطاعات الاقتصادية الأساسية.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: من هو الشخص الذي كان يتوسط “ولي العهد” و”سلطان عمان” بمركز نيوم للإثراء المعرفي ولفت الأنظار؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.