فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 07:05 مساءً - صحيفة المرصد: تداول مغردون مقطع فيديو عبر مواقع السوشيال ميديا يظهر فيه، امرأة تلقي طفلها الرضيع من أعلى مبنى، للهروب من الحريق. ووثق الفيديو، الأم تصرخ بصوت عال أثناء إلقاء رضيعها من أعلى المحل، حيث قام عدد من الأشخاص الواقفين أسفل البناية بالتقاط الطفل الرضيع. ورصد الفيديو، عدد من الأشخاص ينفذون حياة الرضيع من الحريق، قبل أن تنزل أمه في وقت لاحق لتلتقي بطفلها مرة أخرى، بحسب موقع “سكاي نيوز عربية”. وتجسد لقطة الأم والطفل خطورة الموقف في جنوب أفريقيا، جراء اندلاع النيران بشكل فوضوي ناتج عن أعمال الشغب.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: فيديو صادم لأم ترمي رضيعها من أعلى مبنى.. شاهد ما حدث للطفل بعد سقوطه! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.