فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 07:05 مساءً - صحيفة المرصد: حسم قائد قوات أمن الحج، اللواء زيدان الطويان، الجدل بشأن السماح للأشخاص من داخل مكة بتصريح أو بدون تصريح بالاتجاه مباشرة إلى الحرم. وقال “الطويان”، خلال مؤتمر صحفي أذاعته قناة “الإخبارية”:” لن يُسمح للأشخاص من داخل مكة الحاصلين على تصريح أو بدون تصريح بالاتجاه مباشرة إلى الحرم”، لافتا:”لن يسمح إطلاقا بالاتجاه إلى الحرم مباشرة بشكل فردي أيا كان بتصريح أو غيره”. وأردف:” المصرح له المفروض يتجه للمواقع الآتية في طريق (مكة-جدة) موقف السيارات الصغيرة، أو الموقف الثاني في طريق المدينة بالتنعيم أو النوارية، أو الموقف الثالث فر طريق الشرائع القادم من طريق (الطائف السيل)، والموقع الرابع في طريق الهدا القادم من طريق الطائف الهدا”. وتابع:” جميع المداخل والمنافذ المؤدية إلى المشاعر المقدسة مغطاة بشكل كامل لرصد ومنع أي محاولة تسلل من أي موقع”، مبينا:”لدينا كاميرات حرارية وكاميرات مراقبة ومركز القيادة والسيطرة الذي يتوفر فيه كافة الإمكانيات المادية والبشرية والتقنية”.

https://al-marsd.com/wp-content/uploads/2021/07/17oENsx678D9YfyR.mp4

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المرصد وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: هل يُسمح للأشخاص الذين يحملون تصريح بالاتجاه مباشرةً إلى الحرم أو المشاعر المقدسة؟.. قائد قوات أمن الحج يُجيب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.