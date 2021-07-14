تراند الفن: أبرز 100 سؤال وإجابة.. ننشر مراجعة مادة الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 07:05 مساءً - يترقب طلاب الثانوية العامة، بدء امتحان مادة الجغرافيا “الشعبة الأدبية”، والذي من المقرر عقده غدًا في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

وينشر “القاهرة 24”، مراجعة لمادة الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة الشعبة “الأدبية”، لأهم الأسئلة المتوقعة في جميع أجزاء المنهج.

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وفي سياق آخر، شدد الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين نائب رئيس عام الامتحان، على جميع المديريات التعليمية بكافة محافظات الجمهورية أنه في حالة ضبط أي حالات للغش سواء من داخل اللجان، أو غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يحول الشخص المسؤول عن مكافحة الغش (العصا الإلكترونية) لهذه اللجنة للتحقيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.

وحرص حجازي، على متابعة سير الامتحانات في غرفة العمليات المركزية بالوزارة، والتواصل مع مديري المديريات التعليمية؛ للتأكيد على ضرورة تنظيم دخول الطلاب إلى لجان الامتحانات ومنع تجمعات الطلاب، ومنع تكدس أولياء الأمور أمام اللجان.

وأكد حجازي، أن امتحانات الثانوية العامة في يومها الخامس سارت بشكل جيد؛ حيث أطمأنت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وأن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، “البابل شيت”، مرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وأشار إلى أنه تم استبعاد رئيس لجنة بمحافظة البحيرة، نتيجة لعدم الالتزام بتنفيذ التعليمات وسوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية معه.

كما تم استبعاد عدد 2 ملاحظين بإدارة النزهة محافظة القاهرة، نتيجة رصد كاميرات المراقبة لعدم الانضباط والالتزام بالتعليمات داخل اللجنة على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية معهم.

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