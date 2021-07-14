تراند الفن: إطلاق البرومو الرسمي لكليب “مون شيري” لسميرة سعيد استعدادا لطرحه غدًا

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 07:05 مساءً - طرح البرومو الرسمي لأحدث أغاني الديفا سميرة سعيد، بعنوان “مون شيري” والذي ينتجه محمد رشيدي.

وقرر المنتج الموسيقي محمد رشيدي، إطلاق الأغنية غدًا الخميس عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، من كلمات محمد القياتي والحان بلال سرور وتوزيع هاني يعقوب وميكس وماستر خالد عز وإخراج نضال هاني.

“مون شيري” تحمل طابع السبعينات وهي ميكس من العربية والفرنسية، وتأتي ضمن أغاني البوم الديفا “إنسان آلى” والذي من المقرر إطلاقه على التوالي خلال الفترة المقبلة.

وطرحت الديفا سميرة سعيد، البوستر الرسمي لأغنية “مون شيري”، أمس، وظهرت بإطلالة شبابية تحمل طابع أجواء السبعينيات من القرن الماضى مرتدية فستانًا أخضر، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وسبق أن تحدثت سميرة سعيد، عن أغنية “الساعة اتنين بالليل” التي طرحتها مؤخرًا، ونجاحها جماهريًا قائلة: “كل الموضوع أني أحب الغناء جدًّا وأستمتع به، وأشعر أن الغناء مغامرة”.

وكشفت الديفا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”، أن الهاجس الأساسي لها دائمًا أن تقدم شيئًا مختلفًا، وعندما تجد أغنية حلوة تفرح بها جدًّا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.