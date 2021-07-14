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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 07:05 مساءً - أدمن 37 دقيقة مضت المرصد 15 زيارة
صحيفة المرصد : وصلت اليوم الأربعاء، أول دفعة من المساعدات الطبية التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى تونس، لدعمها في مواجهة جائحة فيروس كورونا.
وأظهرت لقطات مصورة بثتها قناة “الإخبارية”، لحظة وصول طائرة الخطوط الجوية السعودية التي كانت تحمل الدفعة الأولى من المساعدات الطبية من المملكة إلى تونس.
جدير بالذكر أن ذلك يأتي استجابة لطلب الرئيس التونسي قيس سعيد الذي أبداه خلال مكالمته مع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، لدعم بلاده في مواجهة كورونا.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “فزعة السعودية”.. شاهد: لحظة وصول أول دفعة مساعدات طبية من المملكة إلى تونس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.