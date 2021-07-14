شوف أقوى عروض بنده بمناسبة عيد الأضحى المبارك على الأجهزة والأدوات

عروض بنده هذا الأسبوع جبارة بمناسبة عيد الأضحى المبارك على الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية بالإضافة إلى عروض السلع الغذائية والتموينية والمنتجات الاستهلاكية التنافسية، وذلك استعداداً لاستقبال متطلبات واستعدادات عيد الأضحى المبارك من جميع الاحتياجات التي قد تلزم اي منزل عصري، سواء أن كنت تريد تجديد الأجهزة الكهربائية والمنزلية لديك، أو شراء إحتياجات المنزل من السلع التموينية، أو حتى شراء المشروبات الغازية والعصائر الطبيعية وغيرها من المشروبات والحلويات والشكولاتات اللازمة لإستقبال الأقارب والأصدقاء في العيد بل وفي اي وقت، ولكن من خلال هذا المقال نختص عروض الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية حيث أنها الأقوى والأكثر طلبا خلال هذه الفترة.

عروض بنده الأسبوعية على الأجهزة الكهربائية:

وكما عودتكم مجموعة شركات بنده هايبر بنده السعودية تقدم أقوى العروض في هذا القسم، على الأجهزة الكهربائية الهامة في مطبخ كل ربة منزل حتى تستطيع أن تبدع في تقديم أجمل الوصفات، وأفضل العصائر والمشروبات الطبيعية الضرورية في حر هذا الصيف الرهيب، لأفراد عائلتها للحفاظ على صحتهم والإهتمام بهم، وإليكم أفضل العروض كما يلي؛

خلاط مولينكس مع مطحنتين بسعر 99 ريال سعودي بدلاً من 209 ريال.

عصارة مولينكس كهربائية بسعر 69 ريال سعودي بدلاً من 119 ريال.

فرن كهربائي أي تي سي سعة 45 لتر بسعر 229 ريال سعودي بدلاً من 365 ريال.

مبرد مياه بارد وحار من دورا بسعر 369 ريال سعودي بدلاً من 499 ريال.

وأقوى العروض، مروحة بلاك آند ديكر قوة 60 وات بسعر 179 ريال سعودي بدلاً من 259 ريال.

عروض الأدوات المنزلية:

كما تقدم مجموعة متنوعة من عروض الأدوات المنزلية المختلفة، سواء أدوات الطهي والتحمير التي لا غنى عنهم في مطبخ كل بيت، أو الأدوات الهامة التي تلزم دائماً في الرحلات، مثل صندوق البراد للرحلات أو ترمس المشروبات ولم تنسى أيضاً عرض كرسي غرناطة وإليكم أفضل العروض.

طقم أواني طبخ ألومنيوم شيف أرت 7 قطع بسعر 229 ريال سعودي.

طقم أواني طبخ استانلس ستيل 12 قطعة بسعر 129 ريال سعودي بدلاً من 186 ريال.

مقلاة عميقة لامبارت مقاس 28 بسعر 20 ريال سعودي.