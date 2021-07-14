فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 06:06 مساءً - ترجمة حصرية – عبد الرحمن محمد: فرضت جماعة طالبان عدة قوانين جديدة في أفغانستان بعد أن حققت تقدماً هائلاً في الاستيلاء على المدن والقرى الأفغانية، حيث وصفتها وسائل الإعلام العالمية بأنها ” تفسير متشدد للحكم الإسلامي “. أوامر جديدة

وكان المتمردون قد أصدروا أوامر جديدة للمناطق التي تم الاستيلاء عليها ، حيث قاموا بمنع التدخين وحلق اللحية ويأمرون القرويين بتزويج بناتهم للجنود المشاة، ويمنعون النساء من الخروج بمفردهن. ووفقا لما أوردته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن حركة طالبان حذرت من أن أي شخص يخالف القواعد سيتم التعامل معه بجدية، وسينال عقابه. تطبيق عقوبات الشريعة الإسلامية

هذا وقد زعم مسلحون من الحركة أنهم استولوا على معبر سبين بولداك الحدودي الاستراتيجي على طول الحدود مع باكستان، على الرغم من إصرار وزارة الداخلية على أن الهجوم تم صده وأن القوات الحكومية سيطرت على المعبر. ويقول قاضي من حركة طالبان : “هدفنا هو تطبيق عقوبات الشريعة الإسلامية في جميع أنحاء البلاد إذا تمكنت طالبان من إعادة السيطرة بمجرد مغادرة أمريكا، كان هذا هدفنا وسيظل كذلك دائمًا”.



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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “بعد سيطرتها على العديد من المدن”.. طالبان تمنع حلق اللحى والتدخين وتُجبر زواج بنات القرى من جنودها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.