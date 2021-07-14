تراند الفن: لحظة خروج فتاة من منزلها بالرياض واختفائها في ظروف غامضة

صحيفة المرصد: وثق مقطع فيديو متداول، لحظة خروج فتاة من منزلها، في حي السويدي بالرياض، واختفت في ظروف غامضة لا تُعرف أسبابها بعد.

وأظهرت كاميرات المراقبة المثبتة على منزلها والمنازل المجاورة في شارع “آل فريان”، لحظة خروجها ظهر يوم الثلاثاء الماضي مرتدية عباءة سوداء وتحمل كيساً أبيض في يدها.

وتلقى تلقى مركز العمليات الموحد 911 وشرطة السويدي، بلاغ من أهل الفتاة التي تدعى “منيرة”، وتبلغ من العمر 13 عاماً.



