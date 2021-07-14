تراند الفن: «التعليم» تحدد الجدول الزمني لعودة شاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي الجديد

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 06:06 مساءً - أوضحت وزارة التعليم الجدول الزمني لعودة شاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1443هـ.

وأبانت الوزارة في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”، أن موعد عودة المشرفين التربويين والمشرفات التربويات ومنسوبو ومنسوبات مكاتب التعليم والهيئتان التعليمية والإدارية، في جميع المراحل الدراسية عدا ( المعلمين والمعلمات الممارسين للتدريس) هو الأحد الموافق 8 أغسطس المقبل.

وأضافت الوزارة أن موعد عودة المعلمين والمعلمات الممارسون للتدريس في جميع المراحل الدراسية هو الأحد الموافق22 أغسطس.

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