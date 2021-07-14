تراند الفن: لحظات مرعبة.. شاهد: ثور هائج يقتحم غرفة تضم مجموعة من العمال وكاد يقتل أحدهم

ترجمة حصرية: وثقت كاميرا مراقبة في شوارع منطقة أبوهار في البنجاب بالهند لحظة اقتحام ثور هائج لغرفة تضم مجموعة من العمال.

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، لحظات مرعبة أثناء اندفاع الثور الهائج نحو باب الغرفة في المنزل التي تجمع فيها العمال.

وذكرت الصحيفة، أن الثور الهائج كان يقاتل في معركة مع بقرة أخرى في الشارع، قبل أن يفرّ هاربًا من أمامها ويقتحم المنزل على العمال، وكاد يقتل أحدهم.

وأبان الفيديو أن مجموعة العمال التي كانت تعكف على أداء أعمالهم هربت من المكان بسرعة؛ حيث سقط أحدهم أرضًا وكاد الثور أن يدهسه أو يضربه برأسه.