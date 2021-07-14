تراند الفن: الأسعار العالمية للذهب ترتفع مستفيدة من ضعف عوائد سندات الخزانة

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 06:06 مساءً - ارتفعت أسعار الذهب، مساء اليوم الأربعاء، مستفيدة من ضعف عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار، على الرغم من أن التركيز الرئيسي كان على شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول المقرر إجراؤها في وقت لاحق من اليوم بعد الارتفاع القوي في أسعار المستهلكين، وفقا لوكالة رويترز.

ارتفعت أسعار الذهب فى التعاملات الفورية بنسبة 0.87٪ أو بما يعادل 13 دولارًا إلى 1823.03 دولارًا للأوقية، بينما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.76٪ أو بما يعادل 24 دولارًا إلى 1824.5 دولارًا.

قال جيفري هالي، كبير محللي السوق في OANDA لتداول الوراق المالية في تصريحات نقلتها رويترز، إنه بينما حقق الذهب مكاسب على خلفية انخفاض الدولار الأمريكي والعوائد بشكل طفيف، فإنه لم يكن كافيًا لتحويل الزخم إلى أعلى بشكل حاسم.

تابع كبير محللي السوق في OANDA: “صمد الذهب بشكل مفاجئ خلال الليل بعد أن دفعت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين بالدولار للأعلى ورفعت عائدات السندات طويلة الأجل، ومن المفترض أن يعطي ذلك بعض الراحة للمستثمرين المتفائلين من أن الذهب قد يستعيد أخيرًا الرياح الخلفية للتحوط من التضخم”.

انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2%، بعد أن شهد أفضل مكاسب يومية بالنسبة المئوية فيما يقرب من شهر أمس الثلاثاء، كما تراجعت عائدات 10 سنوات المعيارية، ما يترجم إلى انخفاض تكلفة الفرصة البديلة لامتلاك الذهب دون فوائد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.