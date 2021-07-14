تراند الفن: جامعة الأقصر توافق على بدء الدراسة بـ “الطب” واعتماد نتائج الكليات

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 06:06 مساءً - ترأس الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، اليوم الأربعاء، الجلسة الـ28 لاجتماع مجلس الجامعة، بحضور أعضاء المجلس.

ووافق المجلس على عدة قرارات جاء أهمها؛ الموافقة على تحصيل مبلغ 100 جنيه، قيمة مساهمة من كل طالب ضمن المصروفات الدراسية، اعتبارًا من العام الجامعي القادم 2021-2022م، لدخول الامتحانات المميكنة، وتخصص لصيانة الأجهزة والمنشآت في ذات الخصوص.

كما وافق المجلس على بدء الدراسة بكلية الطب، جامعة الأقصر، بدءًا من العام الجامعي 2021-2022م.

وفيما يخص القواعد المنظمة للتحويل ونقل القيد من وإلى كليات الجامعة للعام الجامعي 2021/202م، فقد وافق مجلس الجامعة على أن يبدأ موعد التحويلات من يوم الثلاثاء 10/8/2021م، وحتى قبل بداية العام الجامعي 2021-2022م بأسبوع، وفتح الفصل الصيفي بكلية السياحة الفنادق، لطلاب الفرقة الأولى “نظام الساعات المعتمدة” للعام الجامعة 2020/2021م.

ووافق المجلس على اعتماد نتيجة مرحلة البكالوريوس والإسباني للعام الجامعي 2020-202م، بكليات؛ الفنون الجميلة، والحاسبات والمعلومات، والسياحة والفنادق، وكلية الآثار لجميع الشعب الآثار المصرية – الآثار الإسلامية – ترميم الآثار، ونتيجة الليسانس بكلية الألسن، إلى جانب اعتماد نتيجة الدراسات العليا “دبلوم – تمهيدي” بكلية الآثار لجميع الشعب “الآثار المصرية – الآثار الإسلامية – ترميم الآثار”، للعام الجامعي 2020/2021م.

ووافق المجلس على قرارات نقل بعض أعضاء هيئة التدريس منها؛ نقل الدكتورة شيماء عبد الستار أحمد، مدرس اللغة المصرية إلى مثل وظيفتها بقسم الآثار المصرية بكلية الآثار جامعة الأقصر، ونقل الدكتور محمد فاروق شحات علي، إلى مثل وظيفته – بكلية السياحة والفنادق- جامعة بني سويف ونقل الدكتورة سلوى سيد الطاهر، المدرس بقسم النحت، بكلية الفنون الجميلة – جامعة المنصورة، إلى كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر.

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