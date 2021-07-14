تراند الفن: وزيرة التضامن: حملات داخل قرى “حياة كريمة” تستهدف تدشين برنامج توعوي متكامل

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 05:14 مساءً - قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن حملات التوعية المجتمعية داخل قرى مبادرة “حياة كريمة” تستهدف تدشين برنامج توعوي متكامل يستهدف أكثر من 12 رسالة توعية تركز جميعها على تنمية الأسرة والمجتمع، علاوة على تفنيد المفاهيم المغلوطة المنتشرة حول القضايا المجتمعية المختلفة والربط بين حملات تغير الاتجاهات والسلوك للفئات المستهدفة وبين تقديم الخدمات والإحالة لمقدمي الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية والبيئية سواء داخل الوزارة أو خارجها بالتعاون مع الوزارات المعنية.

وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، أمس، المرحلة التمهيدية لحملات توعية مجتمعية في قرى أربع محافظات بالوجه القبلي، وهي بني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج، في إطار المشروع القومي لتطوير الريف المصري “حياة كريمة”؛ وذلك لتعزيز وعي المجتمعات المستهدفة بأهم القضايا الاجتماعية والصحية التي تشكل حجرًا أساسيًا لاستقرار وتنمية الأسرة والمجتمع بشكل عام، وتأكيدًا لأهمية تنمية القوة الناعمة والاستثمار في الإنسان المصري وبصفة خاصة في مراحل الطفولة والشباب.

وتنقسم الحملة لثلاث مراحل، فتشهد المرحلة الأولى تعبئة الجمعيات والمؤسسات الأهلية والرائدات الاجتماعيات في القرى المستهدفة لتنفيذ حملات الزيارات المنزلية واللقاءات الجماعية وحشد للفئات المستهدفة للاستفادة من القوافل التوعوية، بالإضافة إلى أهمية تعريف المجتمع بأماكن التقدم للحصول على الخدمة والتنبيه على المستندات المطلوبة وعلى رأسها الأوراق الثبوتية، مع التأكيد على إمكانية مساعدة المواطنين لاستكمال أية مستندات أساسية مطلوبة للإحالة للخدمة المطلوبة.

أما المرحلة الثانية، فستشهد تنفيذ القوافل التوعوية لمدة 10 أيام في كل محافظة بواقع يومين في كل قرية أو مركز مستهدف، وجمع بيانات مُدقُّقُة عن الفئات المستفيدة من الخدمات التي تقدمها القوافل التوعوية، بينما تشهد المرحلة الثالثة تحليل البيانات التي تم جمعها خلال مرحلة التنفيذ من قبل مؤسسات المجتمع المدني والرائدات الاجتماعيات.

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