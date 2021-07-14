تراند الفن: آداب وسياحة وتمريض.. تعرف على التخصصات الجامعية المطلوبة بأكاديمية الشرطة (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 05:14 مساءً - أعلنت وزارة الداخلية، قبول دفعة جديدة من الراغبين في الالتحاق بأكاديمية الشرطة من الحاصلين على درجة الليسانس في الحقوق ذكور وإناث بحد أدنى تقدير مقبول لعام 2020، فضلًا عن قبول دفعة جديدة من الحاصلين على المؤهلات الجامعية في التخصصات التي تمثل احتياجا أساسيا لقطاعات وزارة الداخلية ذكور وإناث بحد أدنى تقدير جيد.

وقال اللواء أحمد إبراهيم، رئيس الأكاديمية، إنه سيتم فتح باب القبول لحاملي درجة الليسانس من كلية الحقوق ذكور وإناث العام السابق 2020، سيبدأ من 27 يوليو الجاري حتى 19 أغسطس المقبل، فضلًا عن حاملي شهادات كليات الحقوق ذكور وإناث وتربية رياضية للعام الحالي 2021 والحاصلين على المؤهلات الجامعية من بكالوريوس وليسانس وماجستير ودكتوراه سيكون بدءا من 21 أغسطس حتى 21 سبتمبر المقبل.

كلية الشرطة

وأوضح رئيس الأكاديمية، أن المؤهلات المطلوبة لأكاديمية الشرطة للالتحاق بقسم الضباط المتخصصين “الطب البشري والعلاج الطبيعي والصيدلة وطب أسنان وطب بيطري وتمريض وهندسة وفنون جميلة وفنون تطبيقية وإعلام وتجارة وسياحة وفنادق وآداب وخدمة اجتماعية وتربية موسيقية واقتصاد وعلوم سياسية وزراعة وعلوم وتربية نوعية وألسن ولغات وترجمة، بكالويوس في التربية الرياضية إناث بحد أدني مقبول”.

وفيما يتعلق بشروط الالتحاق، بالنسبة للحاصلين علىً الثانوية العامة أو ما يعادلها والثانوية الأزهرية، أوضح رئيس أكاديمية الشرطة، أنه لا بد أن يكون مصري الجنسية ومن أبويين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحريات في جريمة مخلة للشرف أو الأمانة.

ولا بد ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو قرار تأديبي نهائي وأن يكون مستوفيا لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن.

وتشمل هذه الشروط ألا يقل طول القامة علو 170 سم وألا يزيد السن في أول أكتوبر المقبل عن 22 سنة ميلادية واستكمال شروط اللياقة الصحية والنفسية وأن يجتاز بنجاح الملف الطبي المتقدم، واختبارات اللياقة البدنية المقررة وألا يكون متزوجا أثناء قيده بالأكاديمية.

وفيما يتعلق بالحاصلين على المؤهلات الجامعية، يجب ألا يقل طول القامة عن 165 سم والطالبات عن 160 سم وألا تقل درجة الإبصار عن النصف في كل من العينين، ويصرح الكشف بنظارة وألا يحصل المتقدم على نسبة أقل من 40%؜ من مجموع الدرجات المقررة لاختبار اللياقة البدنية وأن يجتاز بنجاح الكشف الطبي المتقدم الذي تجريه اللجنة الطبية المختصة، وألا يكون قد مضى على حصوله على المؤهل الجامعي أكثر من عامين ميلاديين، وألا يزيد السن وقت التقدم للالتحاق بالقسم عن 28 عاما للحاصلين على البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلهما، و30 سنة للحاصلين على درجة الماجستير، و35 سنة للدكتوراه أو ما يعادلها.

وتشمل الكليات المطلوبة للالتحاق بقسم الضباط المتخصصين “الطب البشري والعلاج الطبيعي والصيدلة وطب أسنان وطب بيطري وتمريض وهندسة وفنون جميلة وفنون تطبيقية وإعلام وتجارة وسياحة وفنادق وآداب وخدمة اجتماعية وتربية موسيقية واقتصاد وعلوم سياسية وزراعة وعلوم وتربية نوعية وألسن ولغات وترجمة”.

وأوضح اللواء أحمد إبراهيم، رئيس أكاديمية الشرطة، أن مكان الاختبارات هو من خلال البوابة رقم 5 بالأكاديمية اعتبارا من الساعة 6 صباحا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.