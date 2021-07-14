تراند الفن: هل يجوز سحب قرار التسوية الوظيفية؟.. “التنظيم والإدارة” تجيب

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 05:14 مساءً - علقت نسمة الخطيب، المستشار الإعلامي للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن العدول عن قرار التسوية الوظيفية للحاصلين على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، أنه في حالة أرسلت جهة ما تابعة للجهاز الإداري للدولة عن رغبة بعض الموظفين العاملين بها، والحاصلين على التسوية سحبها، فإن الأمر يتم دراسته حسب تفاصيل، ظروف ومؤهل هؤلاء الموظفين والجهة التابعين لها.

وأضافت المستشارة الإعلامية للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في تصريحات خاصة لـ “القاهرة 24”، أن قرار سحب التسوية الوظيفية لا يمكن تعميمه، ولا يوجد قاعدة معينة تنص على إمكانية سحبها دون دراسة كل حالة، وما تستدعيه، من ثم البت في أمرها.

وأوضحت الخطيب أنه يوجد قطاع الخدمة المدنية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، يمكن الاستعانة به في الرد على أي استفسارات أو شكاوى سواء من الجهات التابعة للجهاز الإداري للدولة أو الموظفين العاملين بها.

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