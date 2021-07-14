تراند الفن: “كاف” يعرض الجزء الأول من فيلم وثائقي عن تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 05:14 مساءً - أعلن الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن عرض فيلم وثائقي، عن مشوار دوري أبطال النسخة الماضية.

وجمع نهائي دوري أبطال إفريقيا العام الماضي، قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، فيما عُرف بـ “نهائي القرن”، والذي توجه المارد الأحمر باللقب التاسع في تاريخه، بعد الفوز على غريمه بهدفين مقابل هدف.

وأعلن “كاف” أن الفيلم الوثائقي الخاص بمشوار البطولة الماضية حتى نهائي القرن، يتكون من ثلاثة أجزاء، يبدأ عرض الجزء الأول منها اليوم الأربعاء، على أن يتم نشر الجزأين الآخرين، غدًا وبعد غدٍ.

وكتب حساب “كاف” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “طريقٌ طويل إلى المجد.. اكتشفوا قصص الموسم الماضي من دوري الأبطال قبل ملحمة تاريخية أخرى السبت القادم”.

ويستعد النادي الأهلي، لمواجهة نظيره كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، في التاسعة مساء السبت المقبل، على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية، في نهائي النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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