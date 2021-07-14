تراند الفن: أمن الحج يكشف تفاصيل وموعد استقبال ضيوف الرحمن

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 05:14 مساءً - قال اللواء محمد بن وصل الأحمدي، مساعد قائد قوات أمن الحج لأمن المسجد الحرام وساحاته، إنه تم التنسيق مع وزارة الحج على استقبال الحجاج ابتداءً من السادسة مساء لليوم السابع من ذي الحجة عبر 3 مواقع.

وأكد الأحمدي، أن الأماكن الثلاثة هي الشبيكة ووقف الملك عبدالعزيز وأجياد المصافي، حيث يتم استقبالهم وتقديم كافة الخدمات الأمنية والتنظيمية داخل المسجد الحرام، كما سيتم الدخول إلى الصحن والطواف عبر المسارات الـ25 ومن ثم الذهاب إلى المصلى لأداء ركعتي الطواف والخروج من المسعى إلى الساحة الشرقية ناحية باب علي.

ولفت إلى إتاحة الطواف في الدور الأرضي والدور الأول حسب الخطة التي تم وضعها لاستقبال ضيوف الرحمن.

وفي وقت سابق، أوضح مساعد قائد قوات أمن العمرة لأمن المسجد الحرام وساحاته، أن قيادة أمن الحرم أعدت خطة منبثقة من خطة الأمن العام ارتكزت على عدة محاور تنظيمية وأمنية وإنسانية وصحية تهدف إلى الحفاظ على الأمن في المسجد الحرام من خلال تكثيف وجود رجال الأمن الرسميين والسريين وتفعيل الدور النسائي من السريات والرسميات ومراقبة تحركات ضيوف قاصدي المسجد الحرام عبر المراقبة الإلكترونية عن طريق مركز عمليات المسجد الحرام من خلال الكاميرات المنتشرة في أرجاء المسجد الحرام، مؤكدًا أن للخطة هدفًا رئيسيًا وهو أداء المعتمرين والمصلين لعباداتهم وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، مشددًا على عدم السماح للوصول للمسجد الحرام إلا لمن يحمل تصريحًا وعدم الوصول إلى المسجد الحرام فرادى، وسيكون وصول المعتمرين والمصلين إلى المسجد الحرام عبر مراكز التجمع في مواقف السيارات وهي 4 مواقف، ومنها إلى المحطات الداخلية لساحات المسجد الحرام.

كان اللواء زايد الطويان، قائد أمن الحج، قال في وقت سابق، إن كافة الجهات المعنية بتأمين مناسك الحج للعام الهجري الحالي، استكملت كافة الاستعدادات الخاصة باستقبال الحجاج.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي حول الاستعدادات لأداء فريضة الحج في ظل جائحة فيروس كورونا، أنه سيتم تطبيق النظام بحق المخالفين أو المتسللين لمنطقة المشاعر، كما سيتم استصدار تصاريح من قبل وزارة الداخلية للعاملين في منطقة المشاعر، وأن استقبال جميع الحجاج سيتم عبر 4 مداخل فقط.

وأشار قائد أمن الحج، إلى أنه تم التشديد على عدم السماح بالدخول للمشاعر المقدسة لأي شخص دون تصريح، لتطبيق إجراءات فيروس كرورونا على الحجيج وفقًا لما أعدته المنظومة الصحية السعودية، موضحًا أنه تم تحديد عدد الحجاج لهذا العام بسبب جائحة كورونا.

وفي وقت سابق أكدت غرفة عمليات الحج المركزية في هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقه مكة المكرمة، جاهزيتها لخدمة ضيوف الرحمن، مشيرة إلى تخصيص 106 من مرحلي ومستقبلي بلاغات وأطباء مؤهلين علميا وعمليا، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

ونقلت الوكالة عن مدير الغرفة عبدالعزيز المروان، أنه تم توزيع 11 منسقا من منسوبي الهيئة مع الدفاع المدني والأمن العام؛ لتسهيل مهام الفرق الإسعافية مع القطاعات الأخرى والتعاون المشترك في سبيل سرعة الوصول للمصاب، والتعاون في تسهيل إجراءات العبور للمساهمة في توفير الوقت والجهد بنقل المصابين إلى أقرب مُنشأة طبية.

وأكد المروان أن التجهيزات والتنسيق يضمن وصول المصاب عبر أسرع الطرق المُمكنة لتقديم الخدمة الإسعافية الطارئة لحجاج بيت الله الحرام، ومُتابعة حالته الصحية في المراكز الطبية، مشيرا إلى امتلاك مشرفي النطاقات في منى ومزدلفة وعرفات والعاصمة المقدسة الصلاحيات في طلب الإسعاف الجوي للحالات.

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