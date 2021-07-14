تراند الفن: تطورات جديدة في حادث الشاحنة التي سحقت عددًا من المركبات عند إشارة مرور بمحايل عسير

صحيفة المرصد : وقفت لجنة عالية المستوى، من الرياض، على ملابسات حادث الشاحنة التي سحقت عددًا من المركبات، عند إشارة حي الضرس، بمرور بمحايل عسير.

ولا تزال التحقيقات جارية من جانب النيابة العامة، لمعرفة أدق التفاصيل وكشف السبب الرئيسي وراء حادث الشاحنة، وهل هو جنائي أم لا؟، وفقًا لموقع سبق.

وسحقت الشاحنة عدداً من المركبات؛ ونتج عن الحادث 3 وفيات “مواطن، وباكستاني، وفلبيني”، وإصابة واحدة “قائد الشاحنة مصري الجنسية ويتلقى العلاج حالياً”.

والجدير بالذكر أن “إدارة مرور منطقة عسير”، قالت فور وقوع الحادث إن السبب هو عطل في مكابح المركبة، وجاري استكمال إجراءات الحادث وإحالته للجهة المختصة.