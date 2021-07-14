تراند الفن: الرياض تتصدر الحالات.. تعرف على أكثر المدن تسجيلاً لإصابات كورونا اليوم

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 04:14 مساءً - صحيفة المرصد : أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن عدد المدن الأعلى تسجيلاً من حيث عدد الإصابات وحالات التعافي من فيروس كورونا.

وفيما يخص أعلى المدن تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (286)، جدة (87)، الطائف (72)، مكة (67)، خميس مشيط (43)، أبها (42)، الهفوف (33)، نجران (27)، حائل (24) .

أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (168)، الطائف (94)، الجبيل (68)، مكة (60)، خميس مشيط (51) ، أبها (46) ، الدمام (38)، جدة (37) .

جدير بالذكر أن وزارة الصحة، أعلنت اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1226 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، و 14 حالة وفاة ، و 1128 حالة تعافي .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 504960 حالة حتى الآن ، ووصل مجموع المتعافين إلى 486011 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 8020 حالة وفاة .