تراند الفن: البورصة ترتفع في نهاية تعاملات الأربعاء ورأس المال يربح 9.2 مليار جنيه

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 04:14 مساءً - ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المقيدة في البورصة المصرية بنحو 9.2 مليار جنيه وسط ارتفاع للمؤشرات بصورة جماعية في ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بدعم بمشتريات المستثمرين المصريين والأجانب، ليسجل في الختام نحو 678 مليار جنيه.

سيطر على تعاملات المصريين والأجانب الاتجاه الشرائي، مسجلين صافي بنحو 7.7 مليون جنيه، 56.1 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو البيع مسجلين صافي بلغ 64 مليون جنيه، وسجلت قيم التداولات اليوم نحو 1.7 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 485 مليون سهم 50.6 ألف صفقة منفذة.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق “EGX30” بنسبة 1.63%،ليغلق عند مستوى 10،602.41 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.68%، ليغلق عند مستوى 4،116.83 نقطة.

كما ارتفع المؤشر EGX70 بنسبة 2.02% ليغلق عند مستوى 2،422.2 نقطة، وكذلك المؤشر “WEI-EGX100” بنحو 1.75 %، ليغلق عند مستوى 3،379.5 نقطة، وصعد أيضا مؤشر EGX50 بنسبة 1.68 %، ليغلق عند مستوى 2،198.07 نقطة.

كما ارتفع مؤشر “EGX30 Capped” بنسبة 1.66 %، ليغلق عند 13،044.76 نقطة، وكذلك مؤشر EGX ESG بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 1،741.77 نقطة.

وتنطلق مساء اليوم الأربعاء 14 يوليو 2021، انتخابات مجلس إدارة البورصة المصرية لدورة جديدة 2021_2025 وذلك بعد انتهاء مدة المجلس الحالي المقدرة بنحو 4 سنوات.

ويتنافس على دخول المجلس الجديد نحو 12 مرشحا يمثلون الشركات العاملة في الأوراق المالية والشركات الممثلة لبورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فيما حسم هاشم السيد نائب رئيس مجلس إدارة شركة أودن للاستثمارات المالية مقعد الشركات المقيدة بالتزكية.

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