تراند الفن: “الدويش” يتفاجأ من ارتفاع قيمة فاتورة المياه بمبلغ كبير: يعني تدفع كل شهر ثم كل سنة!

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 04:14 مساءً - أدمن ‏42 دقيقة مضت المرصد 13 زيارة

صحيفة المرصد: تفاجأ الإعلامي الرياضي محمد الدويش من الارتفاع الكبير في فواتير استهلاك المياه رغم انتظامه في السداد بشكل شهري. وقال الدويش في تغريدة له عبر حسابه بتويتر:”منتظمٌ بتسديد فاتورتي المائية الشهرية وآخرها قبل أيام أمس وصلتني فاتورة بمبلغ كبير كأنّما هي فاتورة السنة كلها”. وأضاف المحامي مبديا غضبه:”يعني تدفع كل شهر ثم كل سنة!”.

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