تراند الفن: حكم الأضحية بخروف ليس له قرن!

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 04:14 مساءً - صحيفة المرصد: ردت دار الإفتاء، على سؤال بشأن جواز الأضحية بخروف ليس له قرن أو شاة، موضحة أنها تصح بالخروف الذي ليس له قرن خِلقة، وكذلك الذي كسر قرنه ما لم يؤدِّ ذلك لإنقاص لحمه، وذو القرن أفضل، كما تصح الأضحية بالخروف الذكر، وتصح أيضا بالشاة الأنثى.

وحول شروط هامة يغفلها البعض عن صحة الأضحية، لفتت دار الإفتاء:”تصح الأضحية بالخروف وبالشاة أيضًا عند الفقهاء، وهي ما تبلغ من العمر سنة فأكثر، ولا فرق بين الذكر والأنثى إلا إذا كان الضأن كبير الجسم ثمينا، فإنها تصح به إذا بلغ ستة أشهر”، بحسب صحيفة “الوطن” المصرية.

وعن صحة الأضحية بخروف ليس له قرن، أوضحت دار الإفتاء، أن الحنفية قالوا إنه تصح الأضحية بـ”الجمَّاء” التي لا قرون لها خلقة، و”العظماء” وهي التي ذهب بعض قرنها، فإذا وصل الكسر إلى المخ لم تصح.

وتابعت أن المالكية قالوا إنه تصح الأضحية بـ”الجماء”، وهي المخلوقة دون قرون، أما إذا كانت مستأصلة القرنين عَرَضًا ففيها قولان، وهذا إذا لم يكن مكانهما داميًا، وإلا فلا تصح قولًا واحدًا.