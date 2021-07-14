تراند الفن: محافظ البحيرة ورئيس جامعة دمنهور يشهدان ختام ملتقى “حور الثالث للفنون”

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 04:14 مساءً - شهد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، والدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، حفل ختام ملتقي “حور الثالث للفنون” بالجامعة بمجمع دمنهور الثقافي والذي بدأ في 10 يوليو وحتى اليوم 14 يوليو الجاري، بمشاركة 425 طالبًا من 10 كليات في مجالات المسرح والفنون التشكيلية والكورال.

وذلك بحضور رموز الفن ولفيف من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعمداء الكليات ووكلاؤها وأعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب والصحفيين والإعلاميين، والذي يأتي انطلاقا من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاهتمام بالشباب والذي يعد ركيزة أساسية في خطة الدولة واستراتيجيتها لبناء الإنسان المصري، وتفعيل الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية بالجامعات، وتوفير بيئة تساهم في اكتشاف وصقل المواهب التي تزخر بها مصر في مختلف المجالات والأنشطة.

ومن جانبه أكد رئيس جامعة دمنهور، أن الجامعة هي المصدر الرئيسي للإشعاع في المجتمع فهي تعمل على إعداد المواطن المؤهل بغرض تحقيق التنمية الشاملة لبلاده، لافتا إلى أن الجامعة تقوم بإفساح المجال لطلابها لممارسة الأنشطة الطلابية على اختلاف أنواعها باعتبارها دعامة أساسية في التربية الحديثة، وتدعم شخصيات الطلاب بما يواجهونه من تحديات وما يتحملون من مسئوليات، كما أنها تعينهم على تذوق قيمة جهدهم وعملهم الجماعي.

من جانبه أشاد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بنجاح الملتقي ودور الجامعة المتميز في الشراكة مع المحافظة والتعاون المثمر في جميع المجالات بما يحقق التنمية المستدامة على أرض محافظة البحيرة، موضحا أهمية الفن بجميع صوره ودوره في إثراء الشخصية والهوية، ويعتبر الفن من أقوى وأكثر الأمور انتشارًا، لما له من تأثير كبير في حياة الإنسان والمجتمع، ليس بنوع محدد فقط، بل جميع أشكال الفن تؤثر على الإنسانية.

وتضمنت فقرات حفل الختام عرض غنائي وطربي لفريق منتخب الكورال بالجامعة، وإلقاء شعر للموهبة ملك محمد علي، وعرض موسيقي للموسيقار هاني شنودة، والدكتور محمود بيومي.

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