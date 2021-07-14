تراند الفن: أول ظهور للجندية عبير الراشد بعد تقديمها مؤتمر الحج.. والكشف عن القطاع الذي تعمل به

صحيفة المرصد :سلط تقرير نشرته قناة العربية، الضوء على الجندية عبير عبدالله الراشد، التي قدّمت أمس ولأول مرة المؤتمر الصحفي الأمني الأول في الحج.

ويعد الفيديو أول ظهور للراشد بعد مؤتمر الحج ، حيث تعد الراشد من منسوبات المديرية العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية.

وأشار التقرير إلى أن وزارة الداخلية مكّنت المرأة السعودية بالعمل في القطاع الأمني في مختلف التخصصات والمهام الميدانية والإدارية.

حيث تسير المرأة السعودية بخطى ثابتة في ميادين العمل العسكري وتخرّج مراكز تدريب الأمن العام ووزارة الداخلية مئات الموظفات اللاتي يحملن مختلف المؤهلات العلمية.



