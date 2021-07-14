تراند الفن: الكشف عن 6 مزايا لقرار توطين الأنشطة والمهن العقارية

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 04:14 مساءً - أدمن ‏58 دقيقة مضت المرصد 17 زيارة

صحيفة المرصد: كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، مزايا قرار توطين الأنشطة والمهن العقارية، مؤكدة أن القرار يدعم الأجور بنسبة 30 – 40 % لاستمرارية الموظفين. وأضافت الوزارة عبر حسابها على تويتر، أن المزايا تتضمن تدريب الباحثين عن عمل، بدل المواصلات من وإلى العمل. وأوضحت الوزارة أن المزايا تتضمن أيضا ” بدل الانتقال من منطقة إلى أخرى وبدل رعاية الأطفال لزيادة مشاركة الامهات، وبدل العمل عن بعد لتشجيع أنماط العمل الجديدة”.

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