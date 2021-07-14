تراند الفن: هالة سرحان تهنيء هالة صدقي بعد إثبات نسب طفليها: “ظهر الحق وزهق الباطل”

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 03:09 مساءً - هنأت الإعلامية هالة سرحان، الفنانة هالة صدقي بعد رفض دعوى طليقها، التي يدعى فيها إنكار نسب أبنائه وحبسه، مشيدة بجهودها وتحملها كافة الأهوال والأقاويل، طوال الفترة الماضية، حتى تصل لهذه النتيجة.

وكتبت سرحان تغريدة عبر حسابها الشخصي بموقع التغريدات القصيرة “تويتر” قائلة: “ألف مبروك للجميلة هالة صدقي، المرأة الصبورة الشجاعة، التي تحملت الأهوال، وواجهت الظلم والافتراء والادعاء بالباطل”.

وتابعت: “انتصر لها القضاء المصري العادل ولحق المرأة المصرية، التي لم تستسلم لتهديد أو ترهيب.. مبروك يا هالة الأم العظيمة كما عرفتها، التي وقفت صامدة تحمي صغارها، ظهر الحق وزهق الباطل”.

ورفضت محكمة أسرة قصر النيل، اليوم الأربعاء، دعوى زوج الفنانة هالة صدقي التي يدعي فيها إنكار نسب أبنائها إليها، وقضت بإثبات نسب طفليها إليها.

كما قضت المحكمة بحبس الزوج لمدة شهر، لامتناعه عن دفع متجمد نفقة قدرها 320 ألف جنيه لصالحها، حسب محاميها رفعت الشريف.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.