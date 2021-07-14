تراند الفن: أول تعليق من أسرة المصري المقتول في القصيم بعد تنفيذ القصاص في قاتله المواطن عبدالعزيز الحربي

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 03:09 مساءً - أدمن ‏10 دقائق مضت المرصد 11 زيارة

صحيفة المرصد: عقبت أسرة الشاب المصري فتحي محمد محمود عوض على تنفيذ حكم القتل قصاصا من المواطن عبدالعزيز بن جزاء بن عبدالله الحربي المتهم بقتل وافد مصري في القصيم. وقالت والدة الشاب المصري: “الحمد لله ربنا برد قلبي.. أنا كنت موجوعة على فراق ابني اللي سافر واتغرب عشان لقمة العيش ويكون مستقبله عشان الجواز.. حسبنا الله ونعم الوكيل في اللي قتله، ومال الدنيا كله مش ييجي فداء لحظة أشوفه فيها قدام عينيا”. وأوضحت: “ربنا يباركلي في حياة ابني أحمد وأبوه هما سندي في الحياة، ولا تعد للفلوس قيمة ودمي وروحي هديت حقيقي لما حق ابني جه بالقانون”. جدير بالذكر أن الداخلية نفذت حكم القتل قصاصا في حق المواطن عبدالعزيز بن جزاء بن عبدالله الحربي، بعد رفض والدة الشاب المصري قبول دية بقيمة 100 مليون جنيه.

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