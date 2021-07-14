تراند الفن: شاهد لاعبي الأهلي في فندق الإقامة قبل خوض مرانهم الأول بالمغرب (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 03:09 مساءً - أدمن ‏37 دقيقة مضت آخر الأخبار 15 زيارة

يستعد فريق الأهلي لخوض مواجهته الحاسمة أمام نظيره كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، التي تجمع بينهما ضمن منافسات نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتناول لاعبو الأهلي وجبة الإفطار صباح اليوم في فندق الإقامة، قبل انطلاق الاستعدادات التحضيرية للمباراة المقرر إقامتها في السابع عشر من يوليو الجاري.

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