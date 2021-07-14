تراند الفن: طلاب علمي رياضة بأسوان عن “الجبر والهندسة”: “صعب ومش متفائلين بالنتيجة”

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 02:09 مساءً - أنهى طلاب الثانوية العامة، شعبة علمي رياضة بمحافظة أسوان، أداء امتحان الجبر والهندسة الفراغية، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة، لمجابهة انتشار فيروس كورونا.

واشتكى الطلاب من امتحان الجبر والهندسة الفراغية لصعوبة الامتحان، خاصة أن الوقت غير كاف للإجابة عن 25 سؤالا في ساعتين فقط، على حد وصفهم.

وقال طالب آخر، إن الامتحان في مستوى الطالب المتفوق، وأن وقت امتحان الجبر والهندسة الفراغية، غير كاف بالمرة.

مضيفا: بعد امتحان الجبر والهندسة الفراغية، أصبحنا غير متفائلين بالنتيجة.

وبدأ اليوم امتحان الجبر والهندسة الفراغية، شعبة علمي رياضة بداية من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة ١٢ مساءً وسط إجراءات احترازية مشددة.

ويخوض ماراثون الثانوية العامة بأسوان عدد 6812 طالبا وطالبة في 30 لجنة داخل المحافظة، ويتم تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمجابهة انتشار فيروس كورونا من خلال توفير مقياس درجات الحرارة والمطهرات والتباعد بين الطلاب باللجان، والالتزام بارتداء الكمامات الواقية، وإجراء أعمال التطهير والتعقيم داخل وخارج اللجان بشكل مستمر قبل وبعد أداء الامتحانات للحفاظ على سلامة الجميع من أي إصابات أو أضرار.

وبالتوازي مع ذلك تم توفير استراحات المراقبين والملاحظين بكافة الإدارات التعليمية، بواقع استراحة للرجال وأخرى للسيدات بكل إدارة، حيث يتوفر بها جميع مستلزمات واحتياجات المعلمين الضرورية، وسبل الراحة المختلفة من المبردات وأجهزة التهوية لمواجهة أجواء الطقس الحار.

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