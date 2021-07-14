فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 02:09 مساءً - قال الدكتور مصطفى الفقي، المحلل السياسي البارز ومدير مكتبة الإسكندرية، إن

لإسرائيل تأثير بملف سد النهضة، لأنها تحلم أن تكون إحدى دول مصب نهر النيل، منذ

عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

وبحسب “روسيا اليوم”، أوضح الفقي الذي يشغل حاليا رئيس مكتبة الإسكندرية،

خلال لقاء ببرنامج “يحدث في مصر”، أن “عقد جلسة لمجلس الأمن بشأن سد النهضة،

يستهدف التعبئة والحشد الدولي للوضع الحالي الذي يشهده الملف، واصفا إياها بأنها

“إثبات حالة”.

وبين أن “مصر لن تعود إلى المفاوضات بصيغتها الحالية”، مؤكدا “أهمية مطالبة

الاتحاد الإفريقي لإثيوبيا بالتوقف عن الإجراءات الأحادية، والتفاوض خلال مدى زمني

يتراوح ما بين 6 أشهر إلى عام”، مؤكدا أنه “يتعين على مصر الاعتماد في حل الأزمة

على الحلول غير التقليدية والاتصالات مع الدول صاحبة التأثير”.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مصطفى الفقي يكشف علاقة إسرائيل بسد النهضة ويتحدث عن الحل الوحيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.