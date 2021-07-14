تراند الفن: وزيرة البيئة ومحافظ الفيوم يبحثان فرص الاستثمار في مجالي إدارة المخلفات والمحميات

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 02:09 مساءً - استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم؛ لبحث عدد من الموضوعات البيئية المشتركة، وذلك استكمالًا لرؤية الوزارة في التعامل مع القضايا البيئية من منظور اقتصادي، وما تم في المحافظة من تطوير في البنية التحتية للمخلفات وافتتاح مشروع تحويل المخلفات إلى طاقة بالتغويز اللاهوائي، وذلك لأول مرة في مصر، والذي يقوم بتحويل القمامة والمخلفات الزراعية إلى كهرباء وسماد، كذلك في ظل ما تشهده محمية وادى الريان من تطوير البنية التحتية بها، والذي يراعي الحفاظ على الموارد الطبيعية مع توفير الراحة والاستمتاع للزوار، مما يضعها ضمن أهم المحميات الجاذبة للسياحة الداخلية والخارجية على حد سواء، وذلك بحضور الدكتورة إيناس أبو طالب، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور محمد سالم، رئيس قطاع حماية الطبيعة، وممثلين عن وزارات الري والتجارة الصناعة والزراعة والإسكان، وممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وشهد الاجتماع عقد عدد من اللقاءات مع الجهات المعنية بعدد من الموضوعات المختلفة وفى مقدمتها المخلفات الصلبة، وسبل إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون والترويج للمحميات والسياحة البيئية، بالإضافة إلى بحث سبل تنفيذ مشروعات صغيرة بالمحافظة، وذلك بالمركز الثقافي البيئي بيت القاهرة.

وناقش الطرفان الوضع التنفيذي للبنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة بحضور مسئولي جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وفرص إنشاء محطات لتحويل المخلفات لطاقة كهربية بالمحافظة، حيث أوضحت وزيرة البيئة أن المحطة الوسيطة الثابتة التي تم تنفيذها ضمن المرحلة الأولى لمخطط منظومة إدارة المخلفات البلدية بالمحافظة اقترب انتهاء تنفيذها وسيتم تسليمها قريبا، بينما تتضمن المرحلة الثانية والحالية إعداد المدفن الصحي بإطسا، بالإضافة إلى إعداد عقود التشغيل الخاصة بالجمع والنقل ونظافة الشوارع وخدمات التدوير، كما تناول الاجتماع آليات تخصيص موقع بالمحافظة لتنفيذ إحدى محطات تحويل المخلفات لطاقة.

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