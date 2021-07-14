تراند الفن: وكيل كريم العراقي يبحث عن “كوبري” لتسهيل انتقاله للأهلي

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 02:09 مساءً - يبحث النادي الأهلي، رفقة تامر النحاس، وكيل اللاعبين، عن نادي أجنبي لضم كريم العراقي، لاعب فريق المصري البورسعيدي، عقب دورة الألعاب الأولمبية المقبلة “طوكيو 2020″، لتسهيل انتقاله للقلعة الحمراء في شهر يناير المقبل.

وعلم “القاهرة 24” من مصادره، أن تامر النحاس، وكيل كريم العراقي، بالاتفاق مع النادي الأهلي، يبحث عن عرض خارجي للاعب عقب أولمبياد طوكيو لاستخدامه كـ “كوبري” لانضمامه للقلعة الحمراء في الشتاء المقبل، حتى لا يقوم الأحمر بمفاوضات مباشرة مع إدارة النادي البورسعيدي.

وكان مجلس إدارة النادي المصري قد وعد كريم العراقي، بالموافقة على رحيله خارجيًا حال وصول عرض أجنبي عقب دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020”.

وفي سياق متصل، بدأ مسئولو النادي المصري في وضع خطتهم لإفشال هذا المخطط، حيث إن الإدارة تجهز شروطًا لوضعها في عقد رحيل اللاعب لأي نادي، تجعل عودته للدوري المصري صعبة على أي فريق محلي.

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