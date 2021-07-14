تراند الفن: تعرف على حالات تمنع الموظف من الحصول على درجة الامتياز في تقرير الأداء

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 02:09 مساءً - يهدف تقرير الأداء الوظيفي، لمراجعة أداء الموظف وتقييمه، بهدف تطويره وظيفيا، ويتم من خلال إعداد التقارير، نقد سلوكه إيجابيا وتحسينه.

وتمتاز هذه التقارير بالدورية، وفقا للمادة 22 من قانون الخدمة المدنية، والتي تنص على أن “يكون وضع تقارير تقويم الأداء الوظيفي خلال النصف الأول من شهر أكتوبر، على أن يتم اعتمادها خلال شهر ديسمبر من كل عام، باستثناء العاملين في المؤسسات التعليمية، فتقدم التقارير وفق ما يقرره رئيس الوحدة”.

وتكون تقارير الأداء، وفقا لمجموعة من المعايير موضوعية منها السلوك، والالتزام، والجودة، والتميز، والإبداع، والإنجاز، والقدرة على تحمل المسؤولية.

وهناك 3 حالات وفقا للمادة 78 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، لمنع الموظف العام من الحصول على درجة الامتياز في تقرير تقييم الأداء، وهي كالتالي:

1- إذا وقّع عليه جزاء الخصم من الأجر لمدة أو لمدد تزيد على ثلاثة أيام، أو بجزاء أشد خلال السنة التي يوضع عنها التقرير.

2- إذا كان من شاغلي إحدى الوظائف القيادية أو وظائف الإدارة الإشرافية، ووقع عليه أي جزاء خلال السنة التي يوضع عنها التقرير.

3- إذا أتيحت له فرصة التدريب وتخلف عنه دون عذر مقبول، أو لم يجتزه بنجاح.

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