تراند الفن: وزيرة الهجرة تجري جولة داخل الأنفاق وكنيسة قناة السويس

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 14 يوليو 2021 02:09 مساءً - تفقدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والوفد المرافق لها، الأنفاق أسفل قناة السويس، خلال زيارتها التي أجرتها لهيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء.

واستقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، صباح اليوم، وفدا رفيع المستوي برئاسة وزيرة الهجرة على هامش انطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية “إحياء الجذور” المصرية اليونانية القبرصية NOSTOS، والتي تركز على الشباب من أبناء الجيلين الثاني والثالث، بحضور اللواء اركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.

جاء ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بإحياء الجذور المصرية اليونانية القبرصية التي أطلقها في القمة الثلاثية بنيقوسيا في نوفمبر 2017، فيما

تضمنت الفاعليات، إجراء جولة بالأنفاق، وكنيسة هيئة قناة السويس، ومستشفي نمرة 6 التابعة لهيئة قناة السويس.

واحتضنت محافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، المرحلة الرابعة من المبادرة بالتركيز على الشباب من أبناء الجيلين الثاني والثالث، حيث تم التوافق على القيام بتنظيم نسخة شبابية من المبادرة بمشاركة خمسة عشر شابا وفتاه، بواقع خمسة مشاركين من كل دولة.

وخلال الاحتفال أشاد الحضور بمحافظة الإسماعيلية وحفاوة الاستقبال، وقام محافظ الإسماعيلية بإهداء درع المحافظة للسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وسفير دولة قبرص بمصر، والسيد ايريك احد رجال الأعمال اليونانيين من اصل مصري، والدكتور هاني نعمة الله عضو مجلس الشيوخ، كما قامت الوزيرة بإهداء درع الوزارة لمحافظ الإسماعيلية.

وتم تنفيذ النسخة الأولى من المبادرة في إبريل 2018 بمشاركة 250 من الجاليات اليونانية والقبرصية التي كانت تعيش في مصر، وبحضور رؤساء الدول الثلاث بمحافظة الإسكندرية.

كما تم تحت رعاية الرئيس تنظيم العديد من الزيارات للوفد اليوناني والقبرصي للاماكن السياحية والدينية والأماكن التي كانوا يقيمون بها في الإسكندرية.

وتم تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة من أبناء الجاليات الثلاث بإنجلترا، وتنفيذ المرحلة الثالثة بأستراليا.

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